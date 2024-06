Assegnate le 18 Bandiere Gialle nelle Marche ai Comuni ciclabili

Nelle Marche la Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) per il 2024 ha assegnato tutte e 18 le Bandiere Gialle ai Comuni ciclabili: Ancona, Corinaldo, Civitanova, Fano, Fermo (new entry), Grottammare, Porto San Giorgio e Porto Recanati, si aggiungono all'elenco che comprende anche Altidona, Ascoli Piceno (nuova entrata del 2024), Civitanova Marche, Cupra Marittima, Pesaro, Porto Sant'Elpidio, Mondolfo, San Benedetto del Tronto, Sassoferrato e Urbania.

Tra i riconoscimenti quello per Civitanova Marche che potrà fregiarsi per il quarto anno consecutivo della bandiera gialla che attesta il grado di ciclabilità e l'attenzione alle politiche bike-friendly assegnata dalla Fiab nell'ambito dell'iniziativa "Comuni ciclabili Fiab".

"Un altro prestigioso vessillo si aggiunge alla bandiera blu, lilla e verde - sottolinea il sindaco Fabrizio Ciarapica - Civitanova si conferma città virtuosa nelle politiche per la mobilità dolce, un indicatore importante della qualità della vita e del buon livello dei servizi che Civitanova offre". "Con tutta l'amministrazione - aggiunge - continueremo a lavorare per migliorare la ciclabilità perché il turismo in bici è un aspetto importante per incrementare la nostra attrattività turistica".

Confermato anche il punteggio di due bike smile su cinque "grazie - spiega la Fiab - al maggiore impegno nella promozione della mobilità attiva che consente a Civitanova di guadagnare la seconda rotellina nella comunicazione". L'assessore comunale Roberta Belletti, nell'evidenziare l'importanza del riconoscimento, ricorda che "in corso di realizzazione e in programmazione, ci sono diversi progetti, tra cui il ponte ciclopedonale che collega Civitanova a Porto Sant'Elpidio i cui lavori sono appena iniziati e termineranno entro il 2025".





