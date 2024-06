Ad Ancona 19 nuovi agenti penitenziaria dal primo luglio

"In arrivo al primo luglio prossimo 17 nuovi agenti di Polizia penitenziaria per il carcere di Montacuto e altri due agenti per il carcere di Barcaglione". Lo annuncia, per le due case circondariali di Ancona, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia e neo Parlamentare europeo, Carlo Ciccioli, intervenuto oggi al sit-in di protesta del sindacato Uspp di Polizia Penitenziaria davanti al carcere di Montacuto: l'iniziativa del sindaco è stata attuata per denunciare le carenze di personale che determinato condizioni di lavoro insostenibili. Al centro della protesta, ricorda Ciccioli, "c'è la cronica carenza di organico che affligge l'istituto, con un numero di agenti dimezzato rispetto alle reali necessità".

"Vi è una carenza di personale del 40% rispetto alla pianta organica - ha riferito il vicesegretario regionale dell'Uspp, Riccardo Casciato - e questo mette a rischio la sicurezza sia degli agenti sia dei detenuti, con turni massacranti, riposi ogni 14 giorni, carichi di lavoro sproporzionati e una vigilanza insufficiente". Dei 17 nuovi agenti di penitenziaria a Montacuto, dice il sindacalista, "saranno nove le unità effettive che entreranno nella Casa circondariale; gli altri saranno dislocati per il Nucleo cittadino". La speranza dell'Uspp è "che venga assegnato personale in missione per i mesi estivi in modo tale da garantire il diritto alle ferie".

Ciccioli ha ribadito costante interessamento, "assicurando che dal primo gennaio 2025 ci saranno ulteriori innesti di personale, come mi ha garantito, a livello governativo, il sottosegretario alla Giustizia, con delega agli Istituti penitenziari, Andrea Delmastro delle Vedove".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA