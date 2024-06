"Un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti marchigiani impegnati da questa mattina negli esami di maturità. Questo momento della vostra vita rimarrà per sempre nei vostri ricordi, vi auguro di viverlo con serenità!". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA