Ubriaco infastidiva i passanti e aveva con sé un coltello

E' stato deferito all'Autorità Giudiziaria per porto illecito di oggetti atti ad offendere e sanzionato per ubriachezza. Il Questore di Ancona Cesare Capocasa, valuterà l'eventuale adozione di provvedimenti amministrativi. Si tratta un cittadino italiano di origini congolesi di circa 41 anni, che si aggirava alticcio, con una bottiglia di birra e infastidiva le persone. Ed è una di queste persone, che ieri pomeriggio ha chiesto l'intervento delle volanti della polizia in piazza Rosselli nei pressi dell'Atm delle Poste Italiane segnalando la presenza di un cittadino molesto, descrivendolo sommariamente.

Giunti sul posto gli agenti hanno identificato l'uomo che aveva richiesto l'intervento, un cittadino italiano di 40 anni, scoprendo che a suo carico c'erano precedenti penali e nei scorsi mesi, aveva ricevuto di una misura di prevenzione del Questore. L'uomo ha riferito agli agenti che l'altra persona aveva dei coltelli. A quel punto sono scattate le verifiche nella zona e gli agenti hanno notato che il soggetto in questione era entrato in un bar della zona, fermandosi nei pressi dei dehors. Fermato per un controllo, l'uomo, ubriaco in modo evidente, con in mano una bottiglia di birra aperta, ha dato in escandescenza. I poliziotti lo hanno calmato e si sono fatti consegnare un coltello a serramento che custodiva nello zaino. A questo punto l'hanno condotto presso gli Uffici della Questura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA