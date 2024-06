Eliambulanza in volo per pensionato investito a Jesi, grave

Grave investimento a Jesi, questa mattina intorno alle 10, quando un medico in pensione, è stato travolto da una utilitaria che stava transitando lungo viale Papa Giovanni, proprio davanti la struttura della Caritas Diocesana. L'uomo, un 90enne molto conosciuto in città, era appena uscito dal centro che sostiene persone ai margini, per proporsi come volontario. Nella struttura, infatti, opera anche un piccolo ambulatorio sociale.

Ad investirlo è stata una donna anziana, alla guida di una Honda Jazz, che - secondo quando riferito ai soccorritori - non avrebbe notato il medico attraversare la strada. Nell'impatto, il pensionato è stato sbalzato per diverse decine di metri, ed è rimasto gravemente ferito alla testa. Immediati i soccorsi; l'uomo è stato stabilizzato e trasportato con l'eliambulanza presso l'Ospedale delle Torrette.

Ai controlli, la conducente del mezzo si è rivelata negativa all'alcool test. Sul luogo ha operato la Croce Verde, mentre la polizia municipale di Jesi ha effettuato i rilievi per accertare quanto accaduto e bloccato la circolazione nella corsia interessata dall'incidente.



