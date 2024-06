Dino Latini, 'naturale ricongiungimento liste civiche a Osimo'

"Siamo di fronte al ricongiungimento di quello che era sino a pochi mesi fa il movimento delle Liste Civiche dopo un periodo di separazione molto temporaneo - solo di quattro mesi". Il Presidente del Consiglio regionale delle Marche e fondatore delle Liste Civiche nei primi anni novanta Dino Latini interviene sulla novità di questi ultimi giorni in vista del secondo turno delle elezioni ad Osimo (Ancona), cioè "l'apparentamento tra Francesco Pirani e Sandro Antonelli".

"Le anime delle liste civiche sono tornate a vivere insieme, - riprende Latini con riferimento al centrodestra che torna ad unirsi al secondo turno - come del resto avevano fatto per quasi trent'anni, ed è quindi questo un fattore molto naturale, visto che le indicazioni e il modo di lavorare era sempre stato lo stesso. Adesso dopo la breve separazione di questi ultimi mesi, si torna a lavorare politicamente in una casa comune.

Personalmente mi ritengo un gregario che sta agendo sempre in funzione del candidato a sindaco Francesco Pirani e quindi cerco di tirare, con tutti gli altri, il gruppo affinché domenica e lunedì si torni a votare e si esprima il voto proprio a Francesco Pirani. Con questo apparentamento - conclude - esprimo la massima soddisfazione che gli altri amici delle Liste Civiche siano tornate insieme a noi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA