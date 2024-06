Aldino Zeppelli nuovo Ceo del gruppo Pieralisi di Jesi

Aldino Zeppelli, 54enne ingegnere di origini modenesi, è il nuovo amministratore delegato della Pieralisi group di Jesi, realtà leader mondiale nella produzione di macchinari per il settore oleario e nelle tecnologie della separazione. Ad annunciarne la nomina sono il gruppo Pieralisi e il fondo DeA Capital, che dal 2020 controlla al 51% l'azienda fondata oltre 130 anni fa dalla omonima famiglia, ora proprietaria al 49%. Lunedì 24 giugno alle ore 12 il nuovo Ceo si presenta alla stampa nella sede di Jesi, in via Don Battistoni 1, occasione per illustrare obiettivi e strategie aziendali.

Zeppelli subentra nel ruolo all'ex dirigente Alessandro Leopardi, dopo aver ricoperto per quattro anni il ruolo di vicepresidente senior e di amministratore delegato della divisione gru caricatrici in Cargotec. Precedentemente ha lavorato per gruppi multinazionali quali AristonThermo Group, Whirlpool, Sandvik. Il manager - si legge nel magazine dell'azienda, Olivo News - "porta con sé una ricchezza di esperienze provenienti da diversi settori ed una vasta esposizione internazionale in tutta Europa ed in Estremo Oriente".

"Come Ceo di Pieralisi - le parole di Zeppelli - la mia responsabilità è quella di fornire una leadership visionaria e una direzione strategica per guidare la crescita ed il successo del Gruppo Pieralisi, supervisionando ogni aspetto della nostra attività, dalle operazioni all'innovazione e soprattutto lo sviluppo delle vendite e le relazioni con i clienti. Promuovendo una cultura di eccellenza e collaborazione, sono estremamente orgoglioso di guidare un team di talenti assolutamente dedicato a fornire soluzioni all'avanguardia ed un servizio di eccellenza ai nostri clienti in tutto il mondo".



