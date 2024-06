A fuoco campo grano, strade chiuse e famiglia evacuata a Jesi

Una famiglia evacuata e strade chiude a Jesi per un incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi in un campo di grano.

Sul luogo stanno ancora operando i vigili del fuoco, intervenuti anche con l'elicottero, le fiamme sono in via di contenimento.

Un'alta colonna di fumo ha coinvolto una vasta zona tra Ponte Pio e Piandelmedico, spingendosi fino al vicino Comune di Monteroberto, nei pressi dello stabilimento Cooperlat Tre Valli e la strada provinciale 76 Val D'Esino. Resta ancora interdetta la circolazione stradale all'altezza della rotatoria di Via Roma con direzione Via Baldeschi Baleani. Non si segnalano feriti.

Sul posto vigili del fuoco, forze dell'ordine e polizia locale. Presente anche il sindaco Lorenzo Fiordelmondo per valutare l'evacuazione da abitazioni in loco.



