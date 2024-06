Viadotto sul fiume Tenna (Fm), ok a procedura per realizzarlo

Al via la procedura per la realizzazione del viadotto sul fiume Tenna, opera fortemente voluta dal Presidente Acquaroli e dall'Assessorato alle Infrastrutture della Regione Marche, Francesco Baldelli: "Promessa mantenuta - scrive l'assessore in un post su Facebook - per migliorare la viabilità in un territorio ricco di distretti industriali e di luoghi ad elevata attrazione turistica".

Sottoscritta oggi l'intesa da Regione, Provincia di Fermo e i Comuni di Fermo e Porto Sant'Elpidio sullo schema dell'accordo di programma per realizzare la bretella di collegamento tra lo svincolo dell'A14 e la Lungotenna, un collegamento che sarà funzionale anche alla viabilità del nuovo ospedale di Campiglione di Fermo.

I numeri: 1,8 km di una strada totalmente nuova (una C1 da 10,5 metri di ampiezza) tra lo svincolo A14 di Porto Sant'Elpidio e la SP 204 "Lungotenna", un viadotto di 215 metri che attraversa il Tenna, 100 metri di ponte a campata unica, senza pile nell'alveo per ridurre al minimo il grado di vulnerabilità in caso di piena. Costo complessivo pari a 24 milioni di euro che la Regione Marche ha inserito nei Fsc 2021-27 approvati dal Cipess di aprile scorso.

"Miglioriamo la viabilità - scrive l'assessore Francesco Baldelli - di uno dei corridoi stradali più importanti delle Marche, uno dei tasselli del Piano Infrastrutture Marche 2032.

Avanzano le Infrastrutture delle Marche. Avanza la Mare-Monti.

Avanza il Fermano".



