Un nuovo pulmino all'associazione "michelepertutti"

Magazzini Gabrielli di Ascoli Piceno ha donato all'associazione "michelepertutti" un nuovo pulmino dotato di pedana, utile per assicurare la più ampia libertà di movimento a chi necessita dell'uso della carrozzina per raggiungere ogni luogo in totale sicurezza.

L'associazione "michelepertutti", con sede operativa a Stella di Monsampolo, è attiva in tutta Italia per promuovere azioni ed interventi supportati da professionisti che permettano a tutti i bambini di raggiungere, anche attraverso il divertimento, il loro pieno potenziale e il loro benessere qualsiasi sia la fragilità dello sviluppo psicomotorio raggiunto, migliorando così la loro qualità di vita.

Il "Miche-Bus" è allegro e colorato; è stato decorato e personalizzato da Urka, nome d'arte di Davide D'Angelo, fumettista ascolano che dipinge utilizzando spesso tecniche della "street contemporanea" e si caratterizza per uno stile caricaturale molto adatto a comunicare i valori di michelepertutti: allegria e inclusione.

"Seguiamo prevalentemente bambini e le bambine da 0 a 16 anni - spiega la presidente Cristiana Carniel che ha fondato l'associazione nel 2013 - e negli anni siamo cresciuti in termini di servizi e attività a supporto delle famiglie: dalla diagnosi precoce alla riabilitazione, alla logopedia, comunicazione aumentativa, Cro-System (riabilitazione paralisi cerebrale infantile) A.I.T. (riequilibrio del sistema uditivo per aumento dell'attenzione, della comprensione e della socializzazione), musicoterapia, sostegno psicologico per genitori e fratelli sibling, arrivando anche allo sport inclusivo con diverse discipline (corsa, basket e ginnastica) ed i centri estivi inclusivi. Con tutte queste attività era arrivata l'ora di offrire anche un servizio di trasporto e finalmente è arrivato il pulmino".

"La collaborazione con le associazioni territoriali - aggiunge Barbara Gabrielli, responsabile comunicazione Magazzini Gabrielli SpA - è efficace soprattutto quando risponde ad esigenze specifiche; questa donazione raggiunge un obiettivo senza dubbio necessario per tutto il territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA