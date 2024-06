Scuola, l'acquisto libri legato al numero di figli, non a Isee

Accelerare l'erogazione effettiva dei contributi per l'acquisto dei libri scolastici e prevedere un ulteriore stanziamento alle famiglie con più figli frequentanti gli Istituti scolastici secondari di primo e secondo grado delle Marche, svincolato dall'Isee, ma al numero dei figli che frequentano le scuole.

Queste le richieste del presidente del Forum delle Associazioni Familiari delle Marche, Franco De Felice, che ha scritto una lettera indirizzata ai vertici della Regione Marche, agli assessori regionali competenti e al direttore Ufficio scolastico regionale per favorire e migliorare il sostegno alle famiglie degli studenti delle scuole secondarie per l'acquisto libri di testo nell'anno scolastico 2024/25.

Le richieste nascono dalla previsione di una spesa di 1.300 euro a ragazzo per libri e corredo scolastico, nel caso delle superiori, e di 700 euro a ragazzo nel caso delle medie. "La nostra Regione - scrive De Felice nella missiva - riconosce alle famiglie degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado delle agevolazioni per l'acquisto dei libri di testo o del materiale scolastico in base ad alcune fasce individuate attraverso l'Isee, strumento che sappiamo non fotografa la reale situazione delle famiglie con figli".

Da queste considerazioni le due richieste, seguite da una denuncia di De Felice per l'ennesimo rincaro di libri e materiale scolastico "che non è sostenibile da molte famiglie che non possono sostenere questi costi o, quando possono, riescono a farlo con enormi difficoltà". La conseguenza, spesso, è la dispersione, quando non l'abbandono scolastico dei ragazzi tra i 16 e i 18 anni. "È un'evidente negazione del diritto allo studio previsto dalla nostra Costituzione, oltre che un'ipoteca sul futuro di un Paese che ha bisogno che i suoi giovani abbiano un'istruzione di qualità" sottolinea.



