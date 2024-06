Guida ubriachi, furti, patente falsa: 10 denunce nel maceratese

E' di 13 patenti ritirate e 7 automobilisti denunciati il bilancio dei controlli stradali effettuati nella zona della movida notturna tra Civitanova Marche e Porto Recanati (Macerata) nell'ultimo fine settimana. Un bilancio a cui si devono aggiungere anche altri due conducenti multati e tre persone denunciate per furto e guida con una patente estera poi risultata falsa.

L'iniziativa messa in campo dai carabinieri ha permesso di contrastare non tanto l'abuso alcolico quanto la guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. E nella rete dell'Arma, che hanno impiegato 20 militari delle varie stazioni della compagnia di Civitanova Marche, sono finite ben 150 persone, a bordo di 85 veicoli.

Dai controlli sono emerse circa 30 violazioni al codice della strada che hanno portato al ritiro di 13 patenti di guida: sette gli automobilisti che avevano bevuto troppo prima di mettersi al volante e che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria, mentre altri due sono stati sanzionati amministrativamente.

Un altro automobilista, un cittadino pakistano di 20 anni, ha esibito una patente greca poi risultata contraffatta e falsa, per cui oltre alla denuncia è scattato anche il sequestro del documento per ulteriori indagini.

Infine due persone di origini tunisine sono state identificate come autrici di alcuni borseggi in una nota discoteca a sud di Civitanova Marche: si tratta di una donna e un uomo che sono stati denunciati dai militari. Parte della refurtiva è stata poi rinvenuta e restituita ai legittimi proprietari.



