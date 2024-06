Ad Ancona torna a sfilare il Marche pride

Il "Marche pride", sabato 22 giugno, tornerà a colorare le strade di Ancona. Appuntamento per tutti i partecipanti alle ore 16, la partenza del corteo è prevista, invece, per le 16,45 dal monumento ai caduti.

Il "serpentone" arcobaleno si snoderà per le vie della città fino a giungere in piazza Cavour dove tra performance ed interventi delle associazioni si concluderà nel pomeriggio.

Come ogni anno il "Marche pride" illustra all'interno del suo manifesto quelle che sono le motivazioni che spingono migliaia di persone a scendere in strada per esprimere "il proprio dissenso ad una politica sempre più repressiva sotto numerosi punti", sottolineano gli organizzatori.



