Ad Ancona arriva la deflazione:-0,2% inflazione annua a maggio

Ancona tra le città capoluogo di Regione più virtuose a maggio secondo i dati diffusi dall'Istat, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la top ten delle città più care d'Italia relativamente ai capoluoghi di regione e ai comuni con più di 150 mila abitanti.

La città dorica è addirittura in deflazione: -0,2% inflazione annua di maggio, che si traduce nel maggiore risparmio pari per una famiglia media a -44 euro su base annua, medaglia di bronzo a livello nazionale, preceduta solo da Aosta -0,6% -156 euro e Campobasso -0,5%, -104 euro.

Questo dato fa sì che anche a livello di regioni, le Marche si collochino nella zona più bassa tra le Regioni più care, esattamente al 14 posto: inflazione a maggio pari a 0,5% che si traduce in un rincaro annuo per famiglia pari a 105 euro di media. In base ai dati diffusi dall'Istat, ad Ancona l'indice dei prezzi al consumo di maggio per varie divisioni di spesa, rispetto al mese precedente, sono solo 5 in crescita: Ricreazione, spettacolo e cultura (0,7%); servizi ricettivi e di ristorazione (0,6%); Bevande alcoliche e tabacchi (+0,2%); abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili (0,1%); servizi sanitari e spese per la salute (0,1%).

In flessione: Comunicazioni (-0,9%); Trasporti (-0,7%); mobili, articoli e servizi per la casa (-0,1%). Variazione pari a 0 per: prodotti alimentari e bevande analcoliche; abbigliamento e calzature; Istruzione; altri beni e servizi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA