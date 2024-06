Violenze alla ex davanti alla figlia minore, ammonito 46enne

Gelosia ossessiva e abuso di alcol degenerati in violenza fisica e psicologica nei confronti della convivente in presenza della figlia minorenne. Immediato l'ammonimento emesso dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, nei confronti di un uomo, di circa 46 anni, "in considerazione della prioritaria tutela della donna, al fine di interrompere le violenze e i maltrattamenti alla donna".

L'uomo è stato inoltre avvisato che se dovesse continuare scatterà una denuncia d'ufficio e la possibilità di intraprendere percorsi di gestione della rabbia attraverso associazioni presenti sul territorio.

Per il questore di Ancona "Esserci sempre è soprattutto intervenire prima che le situazioni degenerino. Nessuna storia viene sottovalutata e la nostra attenzione - ha dichiarato - è rivolta a tutte le situazioni di difficoltà affinché le vittime di tali atteggiamenti possano contare sulla nostra presenza, sul nostro ascolto e soprattutto sul nostro aiuto concreto."



