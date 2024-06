Sisma 2016, via libera al recupero della chiesa di Pollenza

La Conferenza dei servizi permanente ha approvato il progetto di riparazione dai danni del terremoto per la chiesa dell' Immacolata Concezione a Pollenza, in provincia di Macerata. L'opera è finanziata con 332 mila euro.

La chiesa , già esistente nel XVII secolo, era stata ricostruita nel 1821. Il sisma del 2016 ha causato lievi danni strutturali, che includono lesioni alla facciata principale e al campanile e distacchi delle volte interne.

Il progetto prevede oltre alla riparazione dei danni anche il miglioramento sismico dell'edificio, in modo tale che possa meglio resistere alle future scosse. Saranno anche restaurati gli apparati decorativi. Nella Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia sono programmati 75 interventi, per un totale di 46,5 milioni di euro.



