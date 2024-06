Sisma: 12 famiglie tornano a casa, ricostruito l'edificio

Troppo onerosa e difficile la riparazione del palazzo a seguito dei danni del sisma del 2016, da qui la decisione di 12 famiglie di Fabriano (Ancona) di procedere volontariamente alla demolizione e alla sua ricostruzione, usufruendo dei fondi della Ricostruzione e del Superbonus 110%. Da ieri i cittadini hanno ripreso possesso delle loro abitazioni.

Ieri pomeriggio c'è stata infatti la consegna delle chiavi alla presenza, tra gli altri, del commissario alla Ricostruzione post Sisma, Guido Castelli, del sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, dell'assessore regionale alla Cultura, Chiara Biondi, e del fondatore di Ariston Group, Francesco Merloni.

"Oggi siamo davvero felici di riaprire la porta a coloro che hanno aspettato molti anni prima di rientrare nella loro casa.

La vostra casa è qui che vi aspetta, pronta ad accogliervi nuovamente e con l'occasione vi consegniamo le chiavi per potervi accedere", le parole di Castelli e di Ghergo, dopo aver tagliato il nastro dell'edificio in via Don Petruio costituito da 12 appartamenti.

L'importo complessivo dei lavori, iniziati ad aprile 2022 e terminati a giugno 2024 è stato di 5.830.000 euro di cui il 40% coperto con il contributo della ricostruzione post sisma e il 60% con il Superbonus 110% sia sisma che eco, oltre al contributo privato delle 12 famiglie.

"Un nuovo edificio costruito dalla ditta Cev con elevate proprietà antisismiche garantendo, così, la sicurezza dei residenti. Grazie all'elevato isolamento termoacustico offerto dal legno ci sarà un notevole risparmio energetico nel lungo periodo, contribuendo così a preservare l'ambiente. Il tutto frutto di un importante lavoro di squadra per raggiungere l'obiettivo comune di restituire la normalità alle famiglie colpite dal sisma del 2016 riportandole nelle proprie abitazioni il prima possibile», hanno concluso Castelli e la Ghergo, prima di consegnare le chiavi degli appartamenti alle 12 famiglie visibilmente emozionati, ma felici del loro rientro a casa.





