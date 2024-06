Danneggiano lo stabilimento, quattro giovani denunciati

Hanno danneggiato il tappeto in erba del bordo piscina e la base di legno, provocando dei fori inoltre hanno reciso, in parte, la recinzione della piscina. Il titolare dello stabilimento balneare del litorale di Falconara Marittima li ha sorpresi e ha presentato querela all'indomani del fatto. Il danneggiamento è avvenuto 11 giugno scorso e oggi, dopo l'indagine svolta di iniziativa, i carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno deferito in stato di libertà quattro giovani del posto che devono rispondere del reato di danneggiamento aggravato.

Tutto è avvenuto nella tarda serata di martedì quando il gruppetto di giovani, dopo l'orario di chiusura, sono entrati nello stabilimento balneare danneggiandolo. Grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza di alcuni stabilimenti vicini, insieme all'attività informativa svolta sul territorio, i militari hanno potuto identificarli.

Fondamentale il controllo, la sera del 13 giugno 2024, quando il personale della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Ancona, su indicazione dello stesso titolare, ha proceduto al controllo di un giovane, successivamente identificato e riconosciuto dall'esercente come uno dei protagonisti del danneggiamento. Le successive indagini hanno permesso di identificare altri tre giovani, tutti denunciati.



