Cambio viabilità per fine lavori del Ponte sul fiume Ete Morto

Ultimo step per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Ete "Morto" a Sant'Elpidio a Mare (Fm), con modifiche alla viabilità per consentire la fine dei lavori.

Dal 24 giugno al 19 settembre la viabilità della strada provinciale 8 "Brancadoro" subirà alcune modifiche legate ai lavori effettuati dal Genio Civile di Fermo per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Ete. Chi arriva dalle frazioni di Cascinare, Bivio Cascinare, Castellano, e da Porto Sant'Elpidio o Montecosaro (Mc) , può percorrere, dal centro abitato di Bivio Cascinare, via Guido Rossa e strada Santa Croce o la superstrada da Civitanova Marche, uscita Montecosaro.

Ecco invece il percorso dalla frazione di Casette d'Ete o da Sant'Elpidio a Mare verso la zona industriale "Brancadoro" o Montecosaro: strada Mezzina dove l'impianto semaforico, negli orari di maggior transito veicolare, sarà presidiato dagli agenti della polizia locale.

L'amministrazione comunale di Sant'Elpidio a Mare raccomanda alle aziende che operano nella zona di informare i fornitori di eventuali disagi consigliando loro l'utilizzo della superstrada, differenziare gli orari di entrata e uscita dei lavoratori soprattutto nell'orario mattutino delle 8, e consigliare ai lavoratori che abitano vicini di utilizzare un'unica auto.





