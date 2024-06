Un defibrillatore donato alla Questura di Macerata

Consegnato al Questore di Macerata, Gianpaolo Patruno, un defibrillatore automatico, che verrà utilizzato negli uffici della Polizia di Stato di questa città allo scopo di mettere a disposizione dei dipendenti e dei cittadini, che quotidianamente usufruiscono dei servizi della Questura, l'importante ed indispensabile strumento salvavita.

A donare il prezioso strumento, ieri, il presidente provinciale dell'Andi, Associazione nazionale dentisti Italiani (Andi) Michele D'Angelo. Alla consegna ha partecipato anche la responsabile dell'Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato, che, materialmente, ha preso in carico il supporto medico.

Il Questore ha ringraziato l'Andi per il dono, "tenuto conto del valore che il primo intervento riveste in caso di emergenze di questo tipo: la donazione di questo dispositivo salvavita potrà di sicuro fare la differenza". Per D'Angelo "si tratta di un gesto mosso dalla riconoscenza verso la polizia di Stato per l'impegno sempre rivolto a favore della comunità maceratese".

A tal proposito, a breve, verranno attivati presso la Questura dei corsi abilitativi all'uso dello strumento medico, tenuti anche con la collaborazione del coordinamento sanitario della Polizia di Stato di Firenze.



