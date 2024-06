Sicurezza in mare nelle Marche, oltre 3mila unità e 17 mezzi

Non solo prevenzione degli incidenti in mare e repressione delle violazioni: l'attività estiva "Mare e Laghi Sicuri 2024" della Guardia Costiera al via da domani nelle Marche si prefigge di "promuovere, incoraggiare e sostenere la cultura del mare, e, più in generale, il senso di responsabilità per la tutela dell'ecosistema e della biodiversità marina, con il congiunto auspicio di trasmettere la "cultura dell'autocontrollo". L'auspicio che si traduca in un "maggiore senso di responsabilità e di sicurezza, per vivere in modo sereno le proprie vacanze e per fruire altrettanto serenamente di ciò che offre l'ambiente che ci circonda". Nel corso dell'operazione "Mare Sicuro 2023" i controlli eseguiti erano stati 11.306 con 21 informative di reato, sanzioni per 345mila euro e 16 sequestri.

Quest'anno le attività che vedranno impegnate oltre 3mila unità in tre mesi e 17 motovedette e mezzi navali minori a garantire lo svolgimento di ogni attività balneare, turistica e produttiva in una cornice di legalità e sicurezza, con l'impiego anche di una moto d'acqua davanti alle spiagge a sud del Conero.

I dettagli delle operazioni illustrati nella sede della Guardia Costiera di Ancona direttore marittimo ammiraglio ispettore Vincenzo Vitale; presenti la Comandante della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto capitano di fregata Alessandra Di Maglio, il vice comandante della Capitaneria di porto di Pesano capitano di Fregata Andrea Palma; relatore il tenente di vascello Vito Siciliano.

L'obiettivo sarà garantire lo svolgimento di ogni attività balneare, turistica e produttiva in una cornice di legalità e sicurezza. La Guardia Costiera delle Marche avrà il compito di coordinare le emergenze in mare con l'impiego dei dispositivi di soccorso, oltre al prezioso ausilio degli altri mezzo delle Istituzioni a vario titolo coinvolte tra cui Guardia di Finanza e Vigili del fuoco, per salvaguardare la vita umana in mare e prevenire comportamenti pericolosi.

I Comandi territoriali della Direzione Marittima delle Marche impiegheranno ogni giorno 20 militari a bordo delle unità navali, 20 militari presso le Sale Operative e altri 15 nel pattugliamento del litorale regionale: un'ulteriore finalità sarà garantire il sereno ed ordinato svolgimento in sicurezza nelle attività ludico -ricreative e commerciali a tutela di bagnanti e diportisti, tra le quali si annoverano la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di surf, windsurf e kitesurf.

Attenzione particolare sarà posta al rispetto da parte dei diportisti dei limiti di navigazione in prossimità della costa e alla salvaguardia delle zone di mare riservate alla balneazione, nonché alle distanze minime di sicurezza dai segnalamenti dei subacquei per assicurare la corretta fruizione delle spiagge e del mare, dalla foce del fiume Tavollo a Gabicce Mare (Pesaro Urbino) sino al Tronto a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). In focus anche la sicurezza della navigazione con mirati e diffusi controlli alle dotazioni di bordo e certificazioni di sicurezza delle unità da diporto, la tutela dell'ambiente marino costiero da qualsiasi fonte di inquinamento, la tutela della fauna marina. Prosegue il "Bollino blu" che permetterà ai diportisti di vivere il mare con più tranquillità, evitando duplicazioni nei controlli sulla sicurezza della navigazione.

Importante la conoscenza del Numero Unico Europeo per le Emergenze 112 e del Numero Blu 1530 per le emergenze in mare, gratuito sull'intero territorio nazionale, che prevede la canalizzazione delle chiamate di soccorso alla Sala Operativa della Guardia Costiera competente per zona.



