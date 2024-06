Ricercato per tentato femminicidio in Francia, era in un bed & breakfast

Non sapeva di essere ricercato per il tentato omicidio della moglie l'uomo arrestato ieri, giovedì 13 giugno, in una struttura ricettiva a Senigallia (Ancona). Si tratta di un cittadino di origine afghana, su cui pendeva un mandato di arresto europeo per i reati di tentato omicidio e lesioni aggravate nei confronti della moglie, avvenuti circa un mese fa in Francia.

Ad ammanettarlo ci hanno pensato gli agenti del commissariato di Senigallia che, dopo complesse indagini, hanno individuato e rintracciato l'uomo in un Bed and Breakfast della città: era assieme ai genitori e a due figli piccoli. Per informarlo dell'esistenza del mandato emesso a suo carico, è stato necessario far intervenire anche un mediatore culturale che ha comunicato con lui in lingua afghana comunicandogli il contenuto del provvedimento. Dopo le pratiche e i rilievi, l'uomo è stato portato in carcere a Montacuto (Ancona), a disposizione dell'autorità giudiziaria.



