Non ritorna dopo un'escursione in grotta, ritrovato e sta bene

Si allontana da casa per un escursione alla Grotta del Fiume a Genga (Ancona) ma non fa ritorno: è stato ritrovato in tarda serata, in buone condizioni di salute, dopo alcune ore di ricerche, un 52enne di Arcevia che aveva perso l'orientamento e non era riuscito a raggiungere l'uscita della grotta. Dalle 21 erano in corso le ricerche del 52enne dopo l'allarme lanciato dalla compagna dell'uomo che non era rientrato.

L'uomo era uscito nel tardo pomeriggio per un'escursione da solo ma in serata non aveva fatto ritorno nella propria abitazione. Alle ricerche dell'escursionista hanno partecipano i carabinieri, i vigili del fuoco con unità Saf (Speleo alpino fluviali) e il Soccorso alpino che hanno infine individuato l'escursionista disperso: l'uomo è in buone condizioni di salute nonostante la disavventura che gli è capitata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA