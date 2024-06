Corpo Forestale, 13 violazioni uso di fitofarmaci in agricoltura

Su complessivi 22 controlli, sono 13 le violazioni sul corretto utilizzo di fitofarmaci nel settore agricolo che hanno portato alla contestazione di illeciti amministrativi per un totale di 8.706 euro a seguito dei controlli da parte dei Nuclei Carabinieri Forestale di Recanati, Macerata e Matelica, effettuati nello scorso mese di maggio. Agricoltori, contoterzisti, hanno ricevuto la visita dei militari che, per l'appunto, in 13 casi hanno riscontrato mancanze e attenzioni soprattutto per quanto concerne sia la corretta tenuta dei registri e le modalità di detenzione dei prodotti fitosanitari, che il loro utilizzo in campo.

Le violazioni hanno riguardato il mancato rispetto delle distanze dai corsi d'acqua, strade, abitazioni e altre aree sensibili, nonché la detenzione di fitofarmaci in maniera non conforme alle indicazioni e prescrizioni definite dalla legge: in appositi locali o armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave idonei.

L'utilizzo irregolare dei pesticidi ha inoltre riguardato il loro uso durante il periodo di fioritura. Infine, sono stati rinvenuti anche contenitori di fitofarmaci con autorizzazioni revocate o scadute, detenuti oltre il termine di un anno senza essere correttamente smaltiti.

