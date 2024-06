Brugnami premiato da due sindaci per i successi sportivi

Consegnata ad Ancona una targa al giovane ginnasta marchigiano Tommaso Brugnami. L'atleta 17enne, campione di ginnastica con due ori individuali (corpo libero e volteggio) e un argento a squadre a Stoccolma, sbaragliando anche nella competizione europea a Rimini lo scorso aprile con tre argenti e due ori, è stato premiato nella Sala consiliare del Comune di Ancona dal Vicesindaco, nonché Assessore allo Sport, Giovanni Zinni e dall'Assessore alle Politiche Giovanili Marco Battino.

"L'Amministrazione Comunale desidera con piacere consegnare un riconoscimento al giovane atleta Tommaso Brugnami non solo per i suoi indiscutibili successi in pedana, - spiega il Vicesindaco e Assessore Zinni - ma anche e soprattutto per rendere merito a quello che rappresenta a tutti gli effetti il modello di studente-atleta che andrebbe preso ad esempio dalle generazioni dei più giovani".

Classe 2006, Brugnami frequenta il quarto anno del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci a Jesi, dove al termine dello scorso anno scolastico la sua media era pari a 8,25. Risultato scolastico ottenuto di pari passo con un impareggiabile traguardo sportivo: nell'aprile del 2023, infatti, 'Tommy' si era aggiudicato il titolo di secondo campione mondiale di ginnastica artistica per la categoria Junior in Turchia (oro e campione del mondo assoluto nel volteggio, bronzo di squadra, bronzo al corpo libero e quarto assoluto individuale).

Tesserato con la società sportiva anconetana Associazione Ginnastica Giovanile Ancona ASD, oggi è allenato da Fabrizio Marcotullio e Tommaso Sciocchetti. Nato ad Ascoli Piceno, risiede a Monte San Vito con la sua famiglia. Per questo anche il primo cittadino di Monte San Vito, Thomas Cillo, ha partecipato alla cerimonia di premiazione. A rendere omaggio al campione di ginnastica erano presenti anche il Presidente della Giovanile Ancona, Maurizio Urbinati, ed il Presidente CONI Marche Fabio Luna.



