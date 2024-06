Al via la 26/sima Rassegna Teatri Antichi Uniti-Tau

Parte il 18 giugno prossimo, dopo un primo evento l'11 giugno a Senigallia, la tradizionale rassegna di teatro classico Tau-Teatri Antichi Uniti, giunta quest'anno alla 26/sima edizione, che presenta nelle Marche, a cura dell'Amat fino al 16 agosto 22, titoli per 32 appuntamenti in 14 siti storici e archeologici di altrettanti comuni: Ancona, Ascoli Piceno, Castellone di Suasa, Corinaldo, Falerone, Fano, Macerata, Monte Rinaldo, Pesaro, Porto San Giorgio, San Severino Marche, Senigallia, Sirolo, Urbisaglia. La manifestazione, hanno sottolineato il presidente e il direttore dell'Amat Piero Celani e Gilberto Santini illustrando l'iniziativa, è nata per valorizzare attraverso il teatro i luoghi più suggestivi del nostro patrimonio culturale, spesso sconosciuti anche agli stessi marchigiani e col tempo si è arricchita di un pubblico di giovani.

Il cartellone 2024 accorpa come di consueto appuntamenti di compagnie nazionali, 18 in tutto, e spettacoli di gruppi marchigiani (14), che da sempre l'Amat contribuisce a sostenere sotto la voce Tau Made in Marche, e che vede quest'anno tra gli interpreti Cesare Catà e Luca Violini.

Tra le presenze nazionali figurano all'Anfiteatro Romano di Urbisaglia (7 luglio e il giorno dopo al Parco Miralfiore di Pesaro) il saggista Aldo Cazzullo e l'attore Moni Ovadia che ne 'Il Romanzo della Bibbia' raccontano agli spettatori gli episodi più salienti del libro più letto del mondo.

Dedicato alla cristianità antica anche lo spettacolo su testo di Giovanni Testori 'Interrogatorio a Maria', interpretato da Maria Chiara Arrighini (11 luglio Ex Chiesa di San Francesco a Fano). Per Ovidio saranno riproposte invece Le Metamorfosi in un singolare racconto accompagnato dal suono dei tamburi giapponesi (taiko) del gruppo musicale di Munedaiko e dalla voce di Nina Pons per la regia di Andrea Baracco, mentre Elena Bucci, appena insignita del Premio Valeria Moriconi, cura drammaturgia e regia di Heroides, dove s'immagina che le eroine del mito scrivano lettere ai loro uomini parlando d'amore e tradimenti.

Paola Quattrini ed Enrico Lo Verso affrontano invece il viaggio di Ulisse in 'Itaca per sempre' con una prospettiva diversa che alterna i pensieri dell'eroe omerico a quelli della moglie Penelope.

In cartellone anche l'Anfitrione di Plauto con Emilio Solfrizzi ed Edipo a Colono di Sofocle con Giuseppe e Micol Pambieri all'Anfiteatro Romano di Ancona che riapre al pubblico dopo 13 anni.



