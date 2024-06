A Senigallia il Tour della Salute, controlli e sport in piazza

Sabato 15 e domenica 16 giugno il Tour della Salute farà tappa a Senigallia. L'iniziativa itinerante, giunta alla sesta edizione, offre ai cittadini l'opportunità di sottoporsi a consulti gratuiti e a partecipare ad attività sportive, ludiche e aggregative; è promossa da Asc - Attività Sportive Confederate, con il contributo incondizionato di Eg Stada e il patrocinio del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 di sabato e domenica il Foro Annonario della cittadina si trasformerà in un villaggio della salute e dello sport, con l'allestimento di 6 ambulatori in cui sarà possibile sottoporsi a controlli gratuiti di tipo cardiologico, dermatologico, nutrizionale, reumatologico, psicologico e veterinario. Sarà inoltre presente uno sportello dedicato alle apnee notturne e una stazione di check-up che consentirà ai cittadini di sottoporsi alla misurazione di diversi parametri vitali che saranno analizzati dall'intelligenza artificiale.

Oltre ai consulti medici, saranno proposte attività motorie, ludiche e aggregative, curate da istruttori e operatori aderenti alla rete Asc. In particolare, ci sarà spazio per arti marziali, yoga, balli di gruppo e liscio, grazie alle collaborazioni con Pram Yoga Academy, Asd Social Dance e Asd Tradional Kung-Fu.

Inoltre, in entrambe le giornate, si terranno momenti formativi legati sulla defibrillazione precoce extra ospedaliera e sulla disostruzione e i principali rischi in età pediatrica, con dimostrazioni delle manovre e il coinvolgimento diretto del pubblico.

Durante la due giorni sarà inoltre presente il progetto 'La salute al centro', che punta a promuovere l'attività sportiva supportando un cambiamento dei propri stili di vita.

"Il Tour della Salute è ormai una solida realtà e un punto di riferimento per tanti cittadini che attendono il nostro arrivo per passare una giornata nel segno della prevenzione, del divertimento e della pratica sportiva", ha dichiarato il direttore generale di Asc, Valter Vieri.

"Questa sesta edizione del Tour della Salute è la più completa di sempre, poiché contempera tutti gli aspetti fondamentali nell'ottica di salvaguardare, non soltanto la propria salute fisica, ma anche quella psichica e finanche il benessere dei propri animali da affezione", ha aggiunto Giuliano Lombardi, presidente del comitato scientifico del Tour della Salute.



