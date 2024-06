Tentano il furto nel calzaturificio del Fermano, un arresto

Tentato un furto nel calzaturificio Ely Factory di Montegranaro (Fermo). Arrestato un uomo del Foggiano, di 40 anni. E' caccia a due complici. I carabinieri erano intervenuti nella notte tra il 14 e il 15 maggio scorsi presso l'azienda calzaturiera "Ely Factory" di Montegranaro, a seguito dell'attivazione dell'impianto d'allarme. Giunti sul posto hanno fermato un pregiudicato foggiano di 40 anni, il quale con il volto travisato, insieme ad altri due individui, poi riusciti a dileguarsi, hanno tentato di mettere a segno un furto nel calzaturificio.

I carabinieri hanno sequestrato torce e altri materiali per lo scasso, mentre l'uomo è stato arrestato per tentato furto in flagranza. Sono tuttora in corso le indagini per riuscire ad identificare gli altri complici. Il tentato furto è avvenuto la stessa notte in cui nel Fermano sono state date alle fiamme ben 8 auto tra Fermo e Porto Sant'Elpidio. Gli investigatori dell'Arma sono al lavoro per cercare eventuali correlazioni tra i due fatti di cronaca.

Nel quadro complessivo dei controlli e delle operazioni dei carabinieri per contrastare i reati contro il patrimonio nel Fermano, risultano anche due denunce: a Montegiorgio deferito in stato di libertà un giovane di 23 anni, residente nel Teramano, resosi autore in concorso con altri due soggetti in corso d'identificazione, di furto aggravato nell'ippodromo, asportando vario materiale tra cui anche delle costose selle.

Altro furto scoperto sempre dai carabinieri che hanno denunciato due uomini di origine romena, ritenuti responsabili in concorso del reato di furto ai danni di un'isola ecologica a Magliano di Tenna dalla quale era stato asportato vario materiale ferroso.



