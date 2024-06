Per 'Fido' una seconda area attrezzata a Falconara

A Falconara riaprono le spiagge libere attrezzate per gli amici a quattro zampe. Oltre a quella realizzata in zona Rocca Mare dal 2021, è stata confermata anche la seconda area riservata nel litorale centro sud, all'altezza della stazione ferroviaria, in una porzione di litorale cui si può accedere attraverso un percorso obbligato.

L'area della stazione, larga 15 metri e profonda 20, è stata delimitata nei giorni scorsi con paletti e corde e sono stati affissi i cartelli che indicano il percorso da seguire: i conduttori con gli animali al seguito devono utilizzare il cavalcavia, poi seguire il percorso più breve fino all'area delimitata.

Le due spiagge sono già accessibili ai conduttori di cani e ai loro animali, in prossimità di entrambe le aree sono inoltre presenti un rubinetto e una doccia che anche i frequentatori della spiaggia dedicata possono utilizzare. Tanto in zona centro, quanto a Rocca Mare, valgono le regole di comportamento che il Comune ha recepito da una legge regionale del 2019: il cane va sempre tenuto al guinzaglio, le deiezioni vanno sempre raccolte, durante il bagno il conduttore deve restare vicino al proprio animale per evitare che vaghi fuori controllo.

"Falconara è stato il primo Comune della provincia a mettere a disposizione dei cani e dei loro proprietari ben due aree attrezzate in spiaggia completamente gratuite - sottolinea la sindaca Stefania Signorini - Si tratta di aree individuate dopo un confronto con il comitato My Fido". Nei giorni scorsi era stata la città di Civitanova Marche a mettere a disposizione dei cani due tratti di spiaggia.



