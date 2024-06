+++ANSA MARCHE: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 18.00+++

- VINO, TERRITORIO E MUSICA AL LACRIMA WINE FESTIVAL MORRO D'ALBA E MONTE SAN VITO, RASSEGNA DAL 21AL 30 GIUGNO Non solo la promozione della pregiata doc di vino rosso rubino, "Lacrima di Morro d'Alba", ma di tutto il territorio compreso nel disciplinare di produzione, anche attraverso la musica che accompagna le degustazioni, passeggiate a lume di candela e iniziative culturali alla scoperta del vino e della sua terra.

Calici in alto per il Lacrima Wine Festival 2024, arrivato alla quarta edizione, che è in programma da venerdì 21 giugno a domenica 30 giugno, organizzato dal Comune Morro D'Alba in collaborazione con l'Associazione Adriatico Mediterraneo sotto la direzione artistica del musicista Giovanni Seneca e, novità di quest'anno, con il Comune di Monte San Vito che rientra nel territorio di produzione. Si parte venerdì 21 a Morro d'Alba con la musica popolare salentina dei Conservamara.

---.

NELLE MARCHE DIECI POSTAZIONI TURISTICHE EMERGENZA SANITARIA REGIONE, NUMERO POTENZIATO RISPETTO ALLE 8 DELLO SCORSO ANNO "Nelle Marche saranno dieci le Potes turistiche, ovvero le postazioni territoriali di emergenza sanitaria, che verranno attivate per far fronte al flusso significativo di turisti che arriveranno nel periodo estivo nella nostra Regione". Lo stabilisce una delibera di Giunta adottata su proposta dell'assessorato alla Sanità: "Il numero di postazioni risulta così potenziato rispetto allo scorso anno quando le Potes attivate furono otto". Si tratterà, riferisce la Regione, "di cinque Potes turistiche di tipo Msi (autista-soccorritore ed infermiere) e 5 di tipo Msb (autista-soccorritore e soccorritore): per la prima volta il servizio verrà attivato quest'anno anche nella località di Fiastra e nel territorio montano della provincia di Macerata, essendo importanti località di vacanza specie per turisti stranieri".

---.

DOPO 13 ANNI RIAPRE AGLI EVENTI L'ANFITEATRO ROMANO DI ANCONA DAL 21 GIUGNO TRA GLI EVENTI POPSOPHIA E ANCONA JAZZ Dopo 13 anni l'Anfiteatro romano di Ancona torna dal 21 giugno ad ospitare alcuni spettacoli ed eventi estivi inseriti nelle rassegne culturali di Popsophia, Ancona Jazz, Teatri Antichi Uniti (Tau) e Adriatico Mediterraneo. "E' la riapertura non solo di uno spazio fisico - ha spiegato di Ancona Silvetti - ma di un luogo identitario della città, che insieme alla Mole Vanvitelliana e al Porto antico che ospita altri eventi, costruisce un percorso ideale nel cuore e nella storia del capoluogo". Inaugura Popsophia con la prima edizione di Ankoneide. Il giorno seguente (22 giugno) spettacolo di musica e filosofia dedicato a Raffaella Carrà.

---.

AL VIA DA DOMANI JAZZAP 24, IL FESTIVAL DIFFUSO DEL PICENO RICCO IL CARTELLONE CON FINARDI, GLI AVION TRAVEL E LETTIERI Al via domani alla terza edizione di 'JazzAp 24', il Festival diffuso del Piceno, fino al 30 luglio, con artisti del calibro di Eugenio Finardi, Avion Travel, The Bad Plus, Antonello Salis, Luca Aquino, Mark Lettieri, Naomi Berrill, Karima e molti altri.

Il programma di quest'anno arricchisce gli oltre 50 eventi allestiti negli anni passati in più di 30 location diverse e porta concerti ed eventi in piazze, borghi, rifugi di alta montagna, in riva al mare, tutti luoghi dove le persone e il paesaggio si incontrano seguendo l'onda della musica di JazzAp.

A inaugurare la kermess musicale Karima con il nuovo progetto "No Filter" (domani alle 21.30) a Monteprandone, in piazza san Giacomo. Qualche ora prima, alle 19.30 in Piazza dell'Aquila, è previsto lo street concert della Matteo Grandoni Electrik Band.

---.

CRESCE DELL'1% OCCUPAZIONE MARCHE, DATO TRAINATO DALLE DONNE REGIONE MAGLIA NERA PER IL LAVORO MINORILE, 2.989 Crescono meno della media nazionale e delle regioni del Centro Italia, i lavoratori dipendenti nelle Marche nel primo trimestre 2024: 631mila, +1% rispetto al 1° trimestre 2023, Centro Italia (+1,5%) e in Italia nel complesso (+1,7%). Questo il dato Istat rielaborato da Ires-Cgil. In aumento l'occupazione femminile: +15mila (+5,7%), in discesa quella maschile: -9mila, -2,6%, si riduce il gap di genere che passa da -16,4 % a -11,2%. La piaga del lavoro minorile tocca anche le Marche, che insieme a Trentino-Alto Adige, Valle D'Aosta e Abruzzo, registrano la percentuale più alta. Nel 2023, per il 2° Rapporto Unicef Italia sul Lavoro minorile in Italia, agli infortuni e la sicurezza sui luoghi di lavoro, rielaborato con open data Inail, nella Regione sono ben 2.989 ragazzini, su una popolazione di 41.672, quindi pari al 7,2%, a fronte di una media nazionale del 4,5%, sono stati costretti a lavorare.

---.

DA INTESA SANPAOLO 5 MILIARDI PER LE IMPRESE DELLE MARCHE FOCUS TRANSIZIONE 5.0, SVILUPPO DIGITALE E CYBERSECURITY Da Intesa Sanpaolo 5 miliardi per le imprese delle Marche grazie a "Il tuo futuro è la nostra impresa", il nuovo programma nazionale del gruppo bancario che a livello nazionale mette a disposizione 120 miliardi di euro fino al 2026 per accompagnare la progettualità di Pmi e aziende di minori dimensioni, terzo settore, filiere agroalimentari e del turismo. Il piano, presentato a Jesi (Ancona) agli imprenditori locali nel primo di una serie di incontri sul territorio regionale, si pone l'obiettivo di favorire nuovi investimenti per la competitività italiana accelerando la dinamica di buone performance del sistema produttivo e assicurando l'immediata attivazione di strategie sostenibili e di lungo periodo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA