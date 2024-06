Al via domani JazzAp 24, il Festival diffuso del Piceno (2)

Il programma di quest'anno arricchisce gli oltre 50 eventi allestiti negli anni passati in più di 30 location diverse e porta concerti ed eventi in piazze, borghi, rifugi di alta montagna, in riva al mare, tutti luoghi dove le persone e il paesaggio si incontrano seguendo l'onda della musica di JazzAp.

A inaugurare la kermess musicale sarà la cantante Karima con il nuovo progetto "No Filter" (domani alle 21.30) a Monteprandone, in piazza san Giacomo. Qualche ora prima, alle 19.30 in Piazza dell'Aquila, è previsto lo street concert della Matteo Grandoni Electrik Band.

Domenica, 16 giugno, alle 19:30 al Creuza de Ma di San Benedetto del Tronto è la volta del quartetto del trombettista Luca Aquino con il progetto Lunaria 2. Mentre sabato 22 giugno a Castignano il quartetto serbo Eyot alle 20:00 e alle 22:00 il quintetto lituano del pianista Dainius Pulauskas suoneranno in Piazza S. Pietro. Domenica 23 giugno alle 18:30 è la volta del piano solo del pianista Enrico Zanisi al Belvedere di Forca di Presta. Il Festival prosegue il 28 giugno con il trio Euphonia di Eugnio Finardi, con il sassofonista Raffaele Casarano e il pianista Mirko Signorile, alle 21:30 in Piazza del Popolo a Offida, concerto preceduto dalla P-Funking band nelle strade del borgo.

A luglio, JazzAP si sposta ad Ascoli Piceno per tre giorni consecutivi di concerti in Piazza del Popolo. Sabato 6 luglio alle 23:00 il sassofonista Enzo Favata in quartetto presenta "The crossing", domenica 7 luglio alle 21:30 il quintetto di Raffaele Casarano con "Ani's Live", preceduto da diversi street concert nel centro storico a partire dalle 19:30. Infine, lunedì 8 luglio alle 21:30, il concerto degli Avion Travel con la Medit Orchestra diretta da Angelo Valori chiude la tre giorni di JazzAp ad Ascoli Piceno.

Si prosegue sabato 13 luglio a Ripatransone, alle 19,30 nella Scalinata di Via Margherita con il duo composto dal contrabbassista Jacopo Ferrazza e dalla cantante/chitarrista Simona Severini e alle 21.30 in Piazza XX Settembre con il Mark Lettieri Group, mentre il 20 luglio, a Rotella, sotto la Torre dell'Orologio alle ore 20.00, è la volta della violoncellista e cantante irlandese Naomi Berrill, che presenta in trio il suo ultimo album Inish.

Domenica 21 luglio ore 20:00, al Belvedere Balzo di Montegallo il concerto dedicato al genio musicale di Jelly Roll Morton della sassofonista e cantante altoatesina Helga Plankensteiner. Sabato 27 luglio, ore 20.00 a Force, al Belvedere di Quinzano, della pianista, cantante e compositrice cubana Jani McPherson. Domenica 28 luglio alle 21.30, in piazza di Paggese ad Acquasanta Terme, il quartetto statunitense The Bad Plus.

Chiude l'edizione 2024 di JazzAp, martedì 30 luglio in Piazza Peretti a Grottammare, ore 21.30, il concerto del duo composto dal pianista e fisarmonicista Antonello Salis e dal sassofonista Stefano Cocco Cantini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA