Al via da domani Jazzap 24, il Festival diffuso del Piceno

Al via domani alla terza edizione di 'JazzAp 24', il Festival diffuso del Piceno, una contaminazione di generi musicali, eventi culturali, paesaggi, luoghi e persone che vedrà alternarsi sul palco, fino al 30 luglio, artisti del calibro di Eugenio Finardi, Avion Travel, The Bad Plus, Antonello Salis, Luca Aquino, Mark Lettieri, Naomi Berrill, Karima e molti altri. Dopo i successi delle due edizioni passate il Festival porta ancora una volta artisti internazionali e occasioni di incontro tra le montagne, il mare, i borghi e le città del Piceno.

Per oltre un mese e mezzo i nomi del panorama musicale mondiale guideranno l'onda di eventi che attraverserà il territorio e incontrerà i paesaggi dei Sibillini e dei Monti della Laga, il mare della riviera adriatica, il travertino di Ascoli Piceno, la meraviglia sospesa dei borghi di collina già cantati e apprezzati da artisti di tutto il mondo.

Come nelle edizioni precedenti, e forte anche della lunga esperienza alla guida del Cotton Jazz Club Ascoli, il direttore artistico Emiliano D'Auria, grazie alla collaborazione e al supporto del Comune e della Provincia di Ascoli, e dei Comuni di Monteprandone, San Benedetto del Tronto, Castignano, Arquata, Offida, Ripatrasone, Force, Montegallo, Rotella, Acquasanta e Grottammare, e non ultimo di tutto il Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto (BIM), ha disegnato un ricco programma con numerosi concerti che costruiscono un itinerario tra i generi musicali (jazz, soul, blues, cantautorato, elettronica), per incontrare nel Piceno le emozioni della musica internazionale.



