La comandante Carabinieri Forestali Marche visita Parco Conero

"A pochi giorni dalla sua nomina a comandante Regione Carabinieri Forestale Marche siamo lieti da accoglierla nella nostra sede dell'Ente Parco ribadendola la piena disponibilità a continuare a lavorare congiuntamente per contribuire a raggiungere i comuni obiettivi che guardano alla tutela del territorio, al rispetto delle regole e alla garanzia della sicurezza per chi fruisce dei nostri sentieri e di questo territorio". Così Luigi Conte, presidente del Parco del Conero ha salutato la tenente colonnello Luisa Feliziani alla quale ha augurato un "proficuo lavoro nell'interesse della comunità".

Il rapporto del Parco del Conero e la stazione Conero la cui sede insiste proprio nello stesso stabile degli uffici dell'Ente parco è particolarmente stretto e, soprattutto proficuo. "Pur nel rispetto delle reciproche competenze e peculiarità - ha aggiunto Conte - la sinergia rappresenta uno dei migliori esempi di positivo e continuo confronto su quanto attiene al perimetro di competenza".

In questi anni anche con la Regione Carabinieri Forestale Marche "ci sono state plurime occasioni di incontro e confronto.

L'ultima è stata la visita presso il nostro Centro visite del Parco a Sirolo del comandante generale di Corpo d'Armata dei Carabinieri Andrea Rispoli lo scorso 29 marzo.

"Ringrazio per l'invito - ha detto la tenente colonnello Feliziani - il presidente Conte e il direttore Zannini e per l'accoglienza. Il Centro Visite del Parco del Conero è un fiore all'occhiello e il lavoro che l'Ente parco fa sul territorio è molto importante. La collaborazione è sempre stata stretta e da parte nostra c'è la completa disponibilità a proseguire questo percorso virtuoso".



