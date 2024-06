Automobilista picchiato nel Fermano, identificati due giovani

Concluse da parte dei carabinieri di Porto San Giorgio (Fermo) le indagini per risalire agli autori della brutale aggressione avvenuta a fine aprile scorso, quando un residente era stato picchiato da un gruppo di ragazzi in centro città, nei pressi del parcheggio lungo viale della Vittoria. Il giovane era stato picchiato dopo essere sceso dalla propria auto e i suoi aggressori erano scappati all'arrivo dei militari. Il residente era giunto nel parcheggio per posteggiare l'auto ma era stato preso di mira e ostacolato da un gruppo di ragazzi che lo avevano aggredito senza neanche un apparente motivo.

Grazie ad alcuni passanti che avevano segnalato l'episodio, erano intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri che subito si erano messi al lavoro per dare un volto e un nome agli autori del pestaggio. "Già da tempo l'Arma fermana - ricordano i carabinieri - ha intensificato l'azione di controllo sulla fascia costiera ed in particolare nelle zone considerate più a rischio perché frequentate da gruppi di giovanissimi (sia italiani che stranieri di seconda e terza generazione) i quali, il più delle volte, complice anche l'abuso di alcolici o stupefacenti, sono dediti ad aggressioni, reati predatori, risse, atti vandalici". Sono state identificate tante persone e le indagini dei carabinieri di Porto San Giorgio hanno consentito di individuare alcuni degli autori del pestaggio del 29 aprile.



