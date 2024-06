Involucri di cocaina nascosti nel giubbino, denunciato

Denunciato per spaccio un 24enne di origine marocchina che qualche giorno prima, durante controlli dei carabinieri di Sant'Elpidio a Mare (Fm) nel fermato, alla vista dei militari si era dato alla fuga abbandonando un giubbino nel quale erano stati trovati circa 30 grammi di cocaina, confezionata in involucri termosaldati. Nell'ambito dei controlli sono stati anche segnalati, per uso personale di sostanze stupefacenti, un 30enne maceratese, sottoposto a controllo a Fermo e trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina, un 20enne che, mentre era alla guida della sua auto a Porto Sant'Elpidio, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish, un 36enne italiano che se ne andava in giro a Porto San Giorgio con della cocaina, e un altro 20enne di Monte Urano con alcuni grammi di hashish mentre era al volante della sua vettura.



