Arcivescovo Ancona visita parrocchia in cui ricade la Questura

Nell'ambito delle visite pastorali che l'arcivescovo di Ancona-Osimo monsignor Angelo Spina sta effettuando nelle parrocchie di Ancona, tra cui anche quella di San Carlo Borromeo in cui ricade la Questura, sua eccellenza ha incontrato il personale della Polizia di Stato.

Al suo arrivo é stato accolto dal Questore Cesare Capocasa che gli ha dato il benvenuto a nome di tutte le articolazioni della Polizia di Stato della Provincia di Ancona. Ha ringraziato l'arcivescovo "per la costante vicinanza e sostegno agli operatori della Polizia di Stato nel loro quotidiano impegno volto ad assicurare l'ordine e la sicurezza nonché il rispetto della legalità, con particolare riferimento alla tutela delle fasce più deboli, evidenziando l'attività svolta nel contrastare tra l'altro fenomeni quali il cyberbullismo, la violenza di genere e le truffe ai danni degli anziani".

L'arcivescovo, nel ringraziare per la calorosa accoglienza riservatagli, ha "espresso tutto il suo apprezzamento per l'attività svolta dalla Polizia di Stato con grande professionalità e senso di umanità nei confronti delle varie situazioni di vulnerabilità sociale, invitando il personale a non "chiudersi" nel narcisismo, nell'individualismo e nell'egoismo, che portano la società moderna all'isolamento, ma ad aprirsi alla relazione e all'aiuto verso il prossimo, così come gli operatori della Polizia di Stato attuano giornalmente nei confronti dei cittadini".



