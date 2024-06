A Pesaro 'Safety love' sul palco da Big Mama a Piero Pelù

BigMama, Coma_Cose, Edoardo Bennato, Francesca Barra, Leo Gassmann, Malika Ayane, Neri Marcorè, Noemi, Piero Pelù e Stefano Massini. Sono alcuni degli artisti che si esibiranno in serata in Piazza del Popolo aPpesaro per "Safety Love", uno spettacolo ad ingresso libero che coniugherà intrattenimento e temi legati alla salute e sicurezza sul lavoro. Sul palco si alterneranno dieci artisti, ognuno dei quali darà voce a uno dei principi elencati nella Carta di Urbino, un decalogo elaborato dalla Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva e dall'Osservatorio "Olympus" dell'Università degli studi di Urbino Carlo Bo, che ha come scopo sollecitare una riflessione sulla tutela della salute, della sicurezza e del benessere di chi lavora.

Il direttore artistico del "Safety Love" Massimo Bonelli aveva annunciato i dieci artisti che, accompagnati dall'Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro diretta dal Maestro Daniele Rossi, si esibiscono stasera.

L'evento sarà condotto da Monica Setta.



