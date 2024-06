Pd Marche, 'con quasi 26% dem Marche sopra il dato nazionale'

"Con quasi il 26% dei consensi il Pd delle Marche si conferma forza di opposizione in crescita, sopra il dato nazionale". Così in una nota il Pd delle Marche: "l'elezione sorprendente di Matteo Ricci, - scrivono i dem - a cui vanno le più vive congratulazioni, e l'attesa per gli ultimi dati dalle circoscrizioni laziali sull'assegnazione dell'ultimo seggio con in ballo Alessia Morani, sono due risultati straordinari ed inattesi. Bella anche l'affermazione del terzo marchigiano Michele Franchi".

"Le Marche non sono più una colonia di Meloni e da ora lavoreremo con più forza per una alternativa al governo Acquaroli. - afferma il Pd Marche - Attendiamo ora con trepidazione gli ultimi dati sapendo che finalmente il Pd delle Marche avrà un suo rappresentante al Parlamento europeo e magari anche un secondo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA