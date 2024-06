Mangialardi, grande soddisfazione sindaco marchigiano in Europa

"Grande soddisfazione per un sindaco marchigiano in Europa". Lo scrive il capogruppo del Pd Marche Maurizio Mangialardi in riferimento all'elezione di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore nazionale dei primi cittadini dem, come europarlamentare in virtù di oltre 85mila preferenze ottenute finora.

"Lo spoglio è ancora in corso, - osserva Mangialardi - ma i dati consolidati permettono già di trarre alcune conclusioni.

Avevo detto alla vigilia che il Partito Democratico delle Marche era a un passo da un risultato storico. Il risultato è arrivato, ed è sopra ogni più rosea aspettativa. - aggiunge - In attesa di aggiornamenti voglio intanto congratularmi con Matteo Ricci, primo europarlamentare marchigiano eletto con il Pd nella storia". "Matteo - plaude il capogruppo dem - ha fatto una campagna elettorale incredibile: pura energia, convincente, dinamico, competente, serio. Ha battuto in lungo e in largo la circoscrizione e ha ricevuto la meritata fiducia dagli elettori.

Solo nella nostra Regione ben 52 mila preferenze".

"Mi sono speso per Matteo con grande entusiasmo e con tutte le mie forze - continua Mangialardi - candidato non sostenuto da una corrente, ma da un progetto. Un risultato straordinario anche per il Pd a livello nazionale. Siamo il partito più in crescita, grazie alla leadership di Elly Schlein, sempre più punto di riferimento di tutto il centrosinistra, e grazie all'unità testardamente ricercata insieme al presidente Stefano Bonaccini". "Con Schlein sono tornate le idee e il coraggio di difenderle, le piazze, la partecipazione, il rapporto umano, sentimentale e politico con le persone in carne e ossa. - prosegue Mangialardi - Possiamo guardare con fiducia al futuro, anche ai prossimi appuntamenti elettorali che riguarderanno la Regione Marche. Un ringraziamento speciale agli elettori - scrive ancora il capogruppo dem -per aver voluto sostenere con forza questo progetto e a tutti gli iscritti, i militanti, i simpatizzanti che hanno lavorato alacremente, con passione e dedizione".



