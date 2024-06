Macerata jazz summer 2024, oggi l'omaggio a Charles Mingus

Al via questa sera (martedì 11 giugno) Macerata Jazz Summer, la rassegna organizzata da Musicamdo Jazz e il Comune di Macerata, in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Marche e l'Università di Macerata.

All'Orto dei Pensatori alle 21:15, la Musicamdo Jazz Orchestra, diretta da Luca Pecchia, renderà omaggio al leggendario Charles Mingus, con la partecipazione speciale del sassofonista Max Ionata.

Ionata è uno dei maggiori sassofonisti italiani della scena jazz contemporanea. Dopo la vittoria nel 2000 del Premio Massimo Urbani ha bruciato le tappe conquistando in pochi anni l'approvazione di critica e pubblico, riscuotendo sempre grandi successi in Italia e all'estero.

Con lui sul palco la Musicamdo Jazz Orchestra la big band nata da un'idea del musicista Stefano Conforti, che coinvolge in un progetto artistico stabile circa 25 musicisti jazz marchigiani, principalmente del maceratese.

Ad aprire la giornata, alle ore 18.00, il progetto di continuità educativa, "I bambini e la città" in collaborazione con i Nidi e Scuole d'Infanzia di Macerata. Presso il Polo 0-6 Bocelli di Sforzacosta, infatti, Giada Cartone, Alessandro Menichelli e Nicolò Di Caro, offriranno una performance pensata per stimolare la curiosità musicale dei più piccoli e delle loro famiglie.



