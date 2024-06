Leonardi, 'nelle Marche risultato eccezionale Fratelli d'Italia'

"I dati dello spoglio mostrano un risultato eccezionale per Fratelli d'Italia nelle Marche". Lo dichiara la senatrice Elena Leonardi, coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia Marche, primo partito nella regione con oltre il 30% dei voti.

"Il nostro partito - esulta Leonardi - ha conquistato il 32,9% dei voti, ben al di sopra dalla media nazionale certificando come la nostra continui a essere una regione trainante. Molto positivo anche il dato riguardante la corsa dei singoli candidati alle elezioni europee: - prosegue - Carlo Ciccioli ha superato quota 25mila, risultando secondo solo a Giorgia Meloni nelle Marche, mentre la candidata del movimento giovanile Anita Privitera si è fermata poco sotto le 4mila preferenze. A poche sezioni dal termine Carlo Ciccioli si attesta nei primi cinque posti della Circoscrizione Centro, aumentando significativamente le probabilità che Fratelli d'Italia esprima un marchigiano al parlamento europeo".

"Questi risultati, per i quali ringrazio sin d'ora ogni elettore e ogni esponente del partito, - conclude Leonardi - dimostrano ancora una volta quanto sia apprezzato l'operato del Centrodestra, di Giorgia Meloni e di Francesco Acquaroli a livello regionale, con quel buongoverno che presto porteremo anche in Europa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA