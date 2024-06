Investito da un veicolo, così morì il capriolo a maggio

Il capriolo trovato morto il 12 maggio scorso, in località Colleponi di Genga (AN), è stato investito da un veicolo non è stato dunque preda di bracconaccio. Lo rende noto il Cras Marche a conclusione dell'esame necroscopico effettuato sull'ungulato.

In una nota viene precisato che "non sono state evidenziate ferite da armi da fuoco" come in un primo tempo i media e i siti online avevano ipotizzato vista l'area nella quale episodi del genere risultavano in preoccupante incremento".

Tale affermazione veniva supportata - è spiegato - citando due episodi di bracconaggio a danno di due esemplari di lupo, avvenuti nel 2022, dei quali uno avvenuto lungo la SP14 tra Arcevia e Serra San Quirico, dove un lupo colpito da un proiettile al torace era finito agonizzante in mezzo alla strada ed investito. Mentre pochi mesi prima un esemplare della stessa specie, dotato di radiocollare, era stato trovato senza vita lungo la SS Arceviese, strozzato da un laccio per catturare illegalmente cinghiali.

In merito alle casistiche il Cras Marche precisa che il lupo investito lungo la SP14 tra Arcevia e Serra San Quirico risultava, anche in quel caso, morto per investimento stradale senza rinvenire sulla carcassa alcuna evidenza di segni di arma da fuoco, e quindi di bracconaggio.

Confermata invece l'ipotesi di bracconaggio nel caso del lupo radiocollarato rinvenuto in un laccio per catturare cinghiali nel gennaio 2022. In quel caso i carabinieri Forestali del Nucleo di Arcevia hanno individuato il responsabile dell'uccisione, un cittadino residente ad Arcevia al quale sono state sequestrate trappole simili a quelle che avevano ucciso il lupo oltre a numerose porzioni di carne di cinghiale detenute senza alcun titolo e l'uomo è stato deferito alla procura della Repubblica di Ancona.

Processato gli sono stati inflitti 6 mesi di reclusione e 300 euro di multa, oltre al risarcimento al Wwf Italia che si era costituito parte civile.

Il comandante dei carabinieri Forestali di Ancona, Simone Cecchini, assicura che tutte le segnalazioni o le evidenze riconducibili ad attività di bracconaggio nel territorio di Ancona saranno affrontate con la massima attenzione, pertanto si invita la cittadinanza a comunicare eventuali problematiche riscontrate nel settore.



