Franchi, 'esperienza gratificante, ora torno a fare il sindaco'

"E' stata un'esperienza gratificante, ma ora torno a fare il sindaco di Arquata del Tronto e a pensare alla ricostruzione". Così Michele Franchi, primo cittadino del comune martoriato dal sisma del 2016, commenta il risultato della sua candidatura per le Europee nelle file del Partito Democratico.

"Sono contento del mio risultato elettorale, sono il primo del Pd in Ascoli Piceno città, prendere 6.500 voti nelle Marche partendo praticamente per ultimo è un buon risultato; Arquata, Acquasanta e Montegallo hanno risposto bene, come complessivamente la zona montana e altre parti della regione. Va tenuto conto che non ho avuto i mezzi che avevano Ricci e gli altri e - afferma Franchi - che non ero nemmeno 'portato' molto dalla federazione picena del partito democratico che ha puntato su Ricci. Fa piacere avere ricevuto comunque un complessivo attestato di stima e da oggi torno a fare il sindaco di Arquata".

A Bruxelles Franchi avrebbe voluto perorato la causa delle zone terremotate del centro Italia. "Vuol dire che da adesso il mio compito sarà pungolare chi è stato eletto, Matteo Ricci, Alessia Morani e lo stesso Nicola Zingaretti; dovranno farsi carico di fare in modo che l'Europa continui a sostenere e - prosegue - anzi aumenti il sostegno alla ricostruzione perché ne hanno bisogno Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio".

La ricostruzione pubblica ad Arquata del Tronto è in corso e sarà ancora lunga. "Stanno andando a gara progettazione e quindi lavori per le frazioni di Trisungo e Tufo, a fine mese sarà la volta di Arquata capoluogo che è fondamentale essendo un appalto integrato, stiamo cercando di risolvere alcuni problemi su Vezzano. Procede anche la ricostruzione privata tanto che - conclude Franchi - molta gente sta iniziando a uscire dalle casette e rientra dentro le proprie abitazioni".



