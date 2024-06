Fabriano 1264 - 2024, dopo 760 anni la carta è ancora qui

La carta Fabriano celebra i suoi 760 anni, tra tradizione, creatività e innovazione, valori che hanno segnato la storia pluricentenaria di un materiale semplice, versatile e prezioso che è parte del patrimonio culturale italiano.

A Fabriano, piccolo comune delle Marche, dopo 30 generazioni la carta si fa ancora con la stessa passione e dedizione. Con sei stabilimenti italiani, è l'unica cartiera al mondo che produce utilizzando ancora tutti e tre i procedimenti tradizionali: a mano, a macchina in tondo e su tavola piana.

Oltre 5mila prodotti per ogni genere di utilizzo, le belle arti, la scuola e la scrittura quotidiana.

Otto secoli di eccellenza italiana, un'insostituibile compagna per l'espressione di sé, a ogni età, per ogni necessità, per ogni idea, migliorata nel tempo grazie a innovazione e tecnologia, attraverso una ricerca continua e un rispetto sempre maggiore all'ambiente.

Un documento del 1264 di un notaio di Matelica, piccolo comune marchigiano, relativo all'acquisto di carta bambagina è la prima testimonianza certa che segna l'inizio della produzione di carta a Fabriano che in 760 anni ha continuato a ispirare artisti, scrittori, musicisti, stilisti, architetti, illustratori fino a milioni di studenti di tutte le età.

Con la disponibilità di tutte le grammature, le tonalità di bianco e le sfumature di colore; naturale, vergata, liscia, ruvida, è la migliore carta per ogni esigenza, per dipingere, colorare, scrivere o stampare, pensata per ogni genere di tecnica: disegno, schizzo, pastello, acquerello, acrilico e olio, tecniche miste, stampa d'arte. Dalla scrivania alla tavolozza: biglietti, taccuini, quaderni, ideali per la scuola, il lavoro, e ancora carte artistiche, album per il divertimento e il tempo libero di professionisti, principianti, amanti della cartoleria e studenti.

Ma è anche una storia di acqua, quella del fiume Giano dove tutto ha avuto inizio, di sapienza artigianale e di ingegno, quello dei fabrianesi del XIII secolo che, già maestri nella concia della pelle, hanno dato vita a tre fondamentali innovazioni tecniche che hanno reso possibile la produzione della carta come la conosciamo oggi. Continue innovazioni hanno permesso di ottenere prodotti sostenibili e anche 100% Vegan Friendly. Tutti gli ingredienti utilizzati per la produzione sono infatti privi di componenti animali così come la collatura che è di origine vegetale.



