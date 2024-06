Biancani nuovo sindaco di Pesaro, festa con Ricci in Consiglio

Festa di centrosinistra e raffica di bottiglie di spumante stappate, nella Sala del Consiglio comunale di Pesaro, per il vice presidente del Consiglio Regionale Andrea Biancani (Pd), neo sindaco di Pesaro con il 61% dei voti quando mancano da scrutinare una manciata di sezioni, e Matteo Ricci, primo cittadino uscente della città, eletto parlamentare europeo con i dem.

"Grandissima gioia - ha commentato Biancani - il risultato del 61% è la dimostrazione che il lavoro e l'amore verso questa città paga sempre. Adesso festeggiamo ma presto cominceremo a lavorare per rendere Pesaro ancora più bella". "Biancani sarà un grande sindaco - ha detto Ricci - e lavoreremo insieme per nuove sfide che vedranno l'Europa al centro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA