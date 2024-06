A Filottrano imprenditore sartoria Paolorossi è il nuovo sindaco

Il sarto e imprenditore Luca Paolorossi, 52 anni, titolare della Sartoria Paolorossi che veste anche diverse personalità del mondo dello spettacolo e della Tv, è il nuovo sindaco di Filottrano, cittadina in provincia di Ancona di poco meno di 9mila abitanti. Con la sua lista Noi per Filottrano, appoggiata tra gli altri da Fratelli d'Italia e Lega, ha ottenuto il 41,56% di voti (2.137) battendo Silvia Lorenzini (Filottrano in Comune, 30,77% con 1.582 voti) e la sindaca uscente Lauretta Giulioni (Viva Filottrano con 27,67% con 1.423), sempre espressione di centrodestra.



