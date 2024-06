Ritrovata l'anziana scomparsa dopo una notte di ricerche

E' stata trovata l'anziana di cui da ieri pomeriggio non si avevano più notizia dopo una notte di ricerche. L'81enne Giuseppina Neroni è stata rintracciata in un fossato in strada Vecchia Porto, a Porto Sant'Elpidio (Fm). E' in buone condizioni di salute. Molto probabilmente è finita nel fossato dopo aver perso l'orientamento, complice il buio.

La donna, solita fare una passeggiata pomeridiana, ieri non è rientrata nella sua abitazione, in via Monti della Laga. E così sono scattate le ricerche, conclusesi nel migliore dei modi questa mattina poco prima delle 10.

A prendere parte alle ricerche, coordinate dalla prefettura, oltre alla polizia di Stato, anche i vigili del fuoco con equipaggi da terra, droni, termocamere e anche l'elicottero Drago. Con loro anche le altre forze di polizia e i volontari della protezione civile. Una volta individuata, l'anziana è stata raggiunta dai vigili del fuoco che l'hanno consegnata alle cure dei sanitari.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA