Acquabike, il Campionato ad Ancona dei centauri marini

Ancona teatro da ieri del Campionato Italiano Moto d'Acqua 2024 e del 7° Gran Premio Città di Ancona Acquabike. Durante la manifestazione, nello specchio d'acqua antistante il porto turistico di Marina Dorica, si sono disputate le competizioni delle diverse categorie tra gli oltre 120 piloti provenienti da tutta Italia facendo registrare un grande afflusso di spettatori accorsi ad ammirare le evoluzioni dei migliori centauri dell'acqua. A garantire la sicurezza in acqua gli agenti della polizia di Stato.

Tutto si è svolto in sicurezza grazie al servizio disposto dal Questore Cesare Capocasa, con l'impiego di tre operatori, uno della locale Questura e due appartenenti alla Squadra Acque Interne di Porto Tolle (Ro), a bordo di acquascooter bianchi-azzurri, pronti ad intervenire in eventuali situazioni di pericolo e di soccorso in mare.

I poliziotti hanno vigilato costantemente per tutta la durata delle gare affinchè, nessun natante estraneo alle competizioni, entrasse nello specchio d'area interessato. Particolare attenzione é stata rivolta ai conducenti delle imbarcazioni che, approfittando della bella giornata di sole, hanno mollato gli ormeggi per raggiungere le spiagge della vicina Riviera del Conero per poi rientrare in porto. Anche oggi "le volanti del mare" saranno presenti a vigilare e a garantire una bella giornata di sport in sicurezza.



