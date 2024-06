Barca in avaria a 500 metri dalla costa, riportata al molo

Nel primo pomeriggio Alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Ancona è pervenuta una segnalazione, tramite numero blu 1530, da parte di due persone a bordo di un natante con il motore in avaria a circa 500 metri dalla costa di Falconara Marittima. Immediatamente la Guardia costiera ha provveduto a coordinare l'intervento sul posto di un gommone dei vigili del fuoco, già presente in zona, che ha provveduto a dare assistenza all'unità in panne fino al posto di ormeggio situato in zona Marina Dorica di Ancona.

La Capitaneria di Porto - Guardia Costiera "sensibilizza i diportisti al controllo di tutte le dotazioni di bordo, condizioni meteomarine ecc. prima di intraprendere una qualsiasi uscita in mare, al fine di scongiurare ogni possibile situazione di pericolo che potrebbe verificarsi alle persone a bordo e all'unità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA