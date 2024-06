Sicurezza sul lavoro, denunciato titolare di un calzaturificio

Numero insufficiente di addetti alle emergenze, mancato aggiornamento del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, omesso aggiornamento della formazione dei lavoratori, omessa valutazione dei rischi in presenza di agenti chimici pericolosi. Per questi motivi i Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, unitamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro di Ascoli Piceno, hanno denunciato il titolare di un calzaturificio con sede legale e operativa a Monte Urano (Fermo) al termine di un accesso ispettivo presso ditte del settore manifatturiero della provincia. Come conseguenza di queste violazioni alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, sono state elevate ammende per sanzioni amministrative.

Questa situazione, osservano gli investigatori, "mette in luce l'importanza del rispetto delle norme sulla sicurezza sul luogo di lavoro e l'importanza di attuare misure preventive per garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i dipendenti.

La collaborazione tra le autorità competenti e i vari enti di controllo è essenziale per garantire il rispetto delle normative e la tutela della sicurezza di tutti". I Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo "ricordano l'importanza di rispettare le norme di sicurezza sul luogo di lavoro al fine di garantire la tutela della salute e dell'incolumità di tutti i lavoratori.

L'accesso ispettivo rappresenta uno strumento fondamentale per verificare l'adempimento alle prescrizioni di legge e tutelare il benessere dei lavoratori".



